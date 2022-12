Além de Nicole Louise, Tirullipa puxou biquíni de outras convidas da Farofa da Gkay (vídeos)

Com a repercussão do caso, o humorista foi expulso do evento, que ocorre em um hotel cinco estrelas em Fortaleza edit

247 - Vídeos feitos por convidados da Farofa da Gkay mostram que Tirullipa puxou o biquíni de várias convidadas da festa. A atriz Nicole Louise estava em uma piscina, quando teve o biquíni desamarrado pelo humorista e foi exposta. Nas redes, ela denunciou a atitude que classificou como assédio. As informações são do portal G1.

De acordo com a atriz, ela participava de uma brincadeira em uma piscina em que o desafio era pegar sabonetes. Ela estava acompanhada de outra mulher quando, do lado de fora, o cantor desamarrou a parte superior do biquini.

Após a manifestação de Nicole, outros vídeos foram compartilhados mostrando que Tirulipa havia puxado a peça de outras meninas.

"Estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu porque eu me senti invadida. Isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito, sem noção do caramba", disse Nicole, ao reproduzir o vídeo em que Tirullipa a expõe.

Com a repercussão do caso, o humorista foi expulso do evento, que ocorre em um hotel cinco estrelas em Fortaleza.

A todo momento o Tirullipa se esfrega nas meninas e no final quando toca no seio da que ele desamarrou o sutiã, começa gritar É FARTURA, É FARTURA. Nojo demais #afarofadagkay pic.twitter.com/OJWdsAybdY — theo vem hexa 🇧🇷 (@theogrota) December 6, 2022

🚨AGORA: Nicole Louise, uma das meninas que teve o biquíni puxado por Tirullipa se pronunciou:



“Eu tô muito indignada. Eu me senti invadida e isso é assédio. Ele fez isso com vários outras mulheres. Eu gostava muito dele, e simplesmente…” pic.twitter.com/XpuInturEE — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2022

