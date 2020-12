Alexandre Garcia dispara barbaridades sobre vacina e revolta internautas

Em comentário feito em áudio para o jornal Gazeta do Povo, Garcia diz que fizeram "propaganda da Covid, que mata muito menos do que as outras doenças respiratórias e cardiovasculares", e isso teria paralisado a economia do País edit

247 - O jornalista bolsonarista Alexandre Garcia provocou críticas de seguidores no Twitter por declarações sem fundamento sobre a pandemia do novo coronavírus, que já contaminou mais de 7 milhões de pessoas e matou outras 182 mil pessoas no Brasil.

Em comentário em áudio para o jornal Gazeta do Povo, Garcia diz que fizeram "propaganda da Covid, que mata muito menos do que as outras doenças respiratórias e cardiovasculares", e isso teria paralisado a economia do País.

"Agora estão fazendo um esforço enorme para fazer o marketing da segunda onda, mas ninguém acredita mais. O brasileiro está esperto", disse Alexandre Garcia.

O jornalista também defendeu o termo de responsabilidade para quem tomar a vacina, "porque cigarro tem aviso de que dá câncer né". "Senão as pessoas vão mover ação contra o governo e o governo vai ter que pagar indenização", afirmou.

Ouça:

Confira reações aos comentários de Alexandre Garcia:

Alexandre Garcia é parte da crise sanitária!!! — Nelson Miguel (@nelson_mig) December 17, 2020

Como assim a VACINA MEXE COM A ESTRUTURA GENÉTICA? 4'33 — Danielsbpc (@Danielsbpc1) December 17, 2020

Continua o mesmo de quando foi porta voz da ditadura — MABDALLLA 🇧🇷🏴 (@msmabdalla) December 17, 2020

Esse Alexandre Garcia é um medíocre. — RAISSER ARREPENDIDO 🐇🍼🏆 (@Leonard98137138) December 17, 2020





É inadmissível que a @CNNBrasil tenha um disseminador de mentiras, de fake news em seus quadros. Só pode ter sido imposição de forças poderosas para contratar esse elemento Alexandre Garcia. Atenção @CNN, a filial de vocês no Brasil tá destruindo a credibilidade da marca. https://t.co/CFc75S6Bki — Carlos Santos (@Carlos1FHC) December 17, 2020

