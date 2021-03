Amigo de Leonardo morre após levar tiro na fazenda do cantor

Assessor e amigo pessoal do cantor há 30 anos, Milton Passim, teria sido atingido por um tiro na virilha edit

247 - Milton Passim, amigo e assessor do cantor Leonardo há 30 anos, morreu após um disparo de uma arma na fazenda do sertanejo Leonardo, a Talismã, em Jussara, Goiás. Segundo os presentes na fazenda, o disparo teria sido acidental. A reportagem é do portal R7.

Segundo a reportagem, Passim estava em um quarto da fazenda manuseando a arma quando ela teria caido, disparando acidentalmente. Assim que o armamento tocou o chão, houve o disparo, que teria atingido o assessor na virilha.

Leonardo teria ouvido o disparo, arrombou a porta do quarto e encontrou o amigo no chão. O cantor teria tentado prestar os primeiros socorros ao amigo, mas já era tarde.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.