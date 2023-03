Ana Furtado é detonada por apresentação do Oscar: "Até Gloria Pires é melhor”

Apoie o 247

247 - Ana Furtado foi detonada pelos internautas como apresentadora do Oscar no canal TNT e no HBO Max. Internautas, inclusive, resgataram a imagem de Glória Pires apresentando a cerimônia com a clássica frase “não sei opinar”. De acordo com as postagens, ao menos a atriz foi sincera ao não falar sobre um assunto que não sabia.

Furtado comandou a transmissão da 95ª cerimônia do Oscar, neste domingo, 12. Ao seu lado, também estavam Camila Morgado, Michel Arouca, Aline Diniz e Carol Ribeiro.

Internautas também apontaram que em diversas ocasiões ela atropelou Morgado e não conseguiu conduzir a apresentação, cometendo alguns erros crassos.

Veja a repercussão:

Constrangedor. Imensamente constrangedor. E além de não ter o que falar, fala sem ter o que falar e ainda impede que quem entende fale algo. Mil vezes pior que Glória Pires. Pelo menos Glória dizia que não era capaz de opinar ao invés de falar besteira. pic.twitter.com/umlTQqKlVF March 13, 2023





Saudades da Glória Pires comentando. Como é bom dizer: "não sou capaz de opinar". Num mundo de tanta gente chata que acha que sabe de tudo sem saber de nada. Aff libertador. pic.twitter.com/99iod1yGt6 — Helder_Santos (@Helder_HSts) March 12, 2023

