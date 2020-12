Ana Moser diz não ter mais paciência para debater com Ana Paula

Com visões ideológicas opostas, as duas têm se provocado nas redes sociais e viraram alvo de seguidores de ambos os lados edit

Metrópoles - Ana Moser e Ana Paula Henkel foram duas das principais peças de uma excelente geração do vôlei feminino brasileiro, conquistando a medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Hoje em dia, no entanto, as ex-companheiras não parecem ter mais tanto em comum.

Com visões ideológicas opostas, as duas têm se provocado nas redes sociais e viraram alvo de seguidores de ambos os lados. Ana Moser, no entanto, diz que, no momento, prefere se afastar dos debates.

“Dentro do contexto social, virei uma ativista social. Mas estamos falando de desenvolvimento humano. Meu discurso é refletindo isso. Tem outra personalidades que criam outros personagens em cima de outras estratégias de comunicação. Essa, que especialmente a Ana Paula usa hoje em dia, passou de todos os limites, dentro de uma estratégia de comunicação, de uma idelogia. E, muitas vezes, passa por cima de uma série de coisas. Hoje, sou uma observadora. Desde que a coisa perdeu um pouco o tom, percebi que não adianta bater boca na rede social porque ninguém está prestando atenção a não ser nas próprias bolhas”, afirmou, em entrevista para o programa (Pequeno) Grande Círculo.

