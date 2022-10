André Valadão é descascado pelos internautas após forjar esquerda colombiana com pedofilia: "pastor nada, é o diabo"

Apoie o 247

247 - O bolsonarista e empresário evangélico André Valadão foi detonado nas redes na manhã desta segunda-feira (10) após mentir descaradamente ao tentar criminalizar a esquerda e pedir votos para Jair Bolsonaro.

Ao destacar uma decisão jurídica da possibilidade de casamentos com menores entre 14 e 18 anos na Colômbia, o empresário evangélico atribui tal decisão ao governo da esquerda. No entanto, a decisão ocorreu em 2021, quando o presidente era o direitista Ivan Duque.

Ele ainda apelou: “Alguém aí tem filha!? Irmã!? Sobrinha!? Gente! Votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir. O NOSSO PAÍS NÃO SERÁ VERMELHO”.

Os internautas ressaltaram que a postura mentirosa do empresário mais se assemelha ao do diabo do que a de um líder religioso que deveria ter o compromisso com a verdade.

Veja a repercussão:

Prezado pastor, seja honesto. Você cortou a data dessa “matéria” pois sabe bem que data de agosto de 2021.



O presidente era Ivan Duque, líder de direita que teve o apoio de Bolsonaro.



Como homem de Deus, que diz ser, deveria saber que mentir é coisa do diabo!



Salmos 101:7 https://t.co/7Yoncewv3U October 10, 2022

Pastor, qual a relação da esquerda com essa notícia? Segundo a fonte que o senhor utilizou, a decisão foi da Suprema Corte da Colômbia, em Agosto de 2021 e quando o presidente era Ivan Duque, um político de DIREITA! O senhor omitiu isso de propósito? Não seria uma atitude cristã pic.twitter.com/AURw2Snopz — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 10, 2022

Vou pedir que “ pastor”André Valadão seja desligado da Igreja Batista da Lagoinha! Ninguém na Igreja suporta esse maldito, só que ninguém tem coragem de falar em respeito ao pastor Márcio Valadão que é muito amado e respeitado! Óbvio que o pedido não será aceito, mas é simbólico! — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 10, 2022

Sabe o que é mais irônico na mentira do pastor @andrevaladao, que tentou associar à esquerda a mudança na legislação colombiana que permite meninas casarem aos 14 anos, mas isso aconteceu no governo de direita?



É que na Bíblia elas casavam aos 12! — Andrade (@AndradeRNegro2) October 10, 2022





