Anitta expõe insatisfação com a gravadora Warner Music Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - Anitta abriu o jogo sobre sua insatisfação com o trabalho da gravadora Warner Music Brasil em relação a sua carreira. A cantora acusou a empresa de descaso em diversas situações e de impedir sua criatividade para lançar conteúdos que agradem seus fãs. A atitude da artista chocou seus seguidores e fãs, que se revoltaram com a exposição da situação.

A voz de "Envolver" confirmou que não pode quebrar o contrato com a Warner, sob risco de perder prêmios e músicas lançadas em conjunto com a gravadora. O contrato da cantora é por álbuns, sendo que ainda faltam apenas dois para cumprir a meta. O problema é que a empresa é quem decide tudo sobre os lançamentos. "Não aconteceu nada comigo, estou apenas de saco cheio mesmo", declarou Anitta no Twitter.

A artista ainda curtiu uma publicação em que um internauta pedia para alguma gravadora valorizá-la da forma que merece. "Se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, para sair fora", criticou. "Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... Senão pode passar uma vida inteira pagando pelo erro", lamentou.

Uma fã identificada como Malvy questionou se as declarações de Anitta não piorariam sua situação com a Warner. A cantora respondeu de forma debochada: "Não tem como ficar pior". Vale lembrar que a Warner Music Brasil tem contrato com diversos artistas, como Giulia Be, Ludmilla, Papatinho, MC Hariel, Niack, Iza, Don Juan, Ferrugem, Pocah, Kevinho, Pedro Sampaio e Marvvila, participante do BBB 23.

Confira:

Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro q fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Qndo a gente é novo e ainda ñ sabe muito tem q prestar muita atenção nas coisas q assina...se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.