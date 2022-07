Anitta rebate Melody após provocação: "Faz um falsete cantando o nome do Lula"

"Agora faz um falsete cantando o nome do Lula so de brinks ai pra nós que aí tu vira notícia", ironizou Anitta edit

247 - Anitta rebateu as acusações de Melody de que ela estaria falando mal da adolescente e não tiraria seu nome da boca. Em resposta no Twitter, Anitta falou:

"Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1 mana. Acho que você não conhece eles não porque a música é da Ariana Grande no caso né... mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula so de brinks ai pra nós que aí tu vira notícia", disse ela conforme reportagem ´publicada no portal Yahoo.

Anitta estava se referindo à música Positions, hit de Ariana Grande que foi adaptado por Melody para o ritmo piseiro, ganhando o título de Assalto Perigoso. A canção esteve entre as mais ouvidas do Spotify em janeiro deste ano. "Colocar minha carreira em briga política é falta de assunto", falou Melody.

Ainda de acordo com a reportagem, a polêmica envolvendo as duas não é de hoje. No final do ano passado, Melody fez uma paródia de Faking Love, canção de Anitta com a rapper Saweetie, com o título de Fake Amor. Na ocasião, música e clipe foram retirados do Youtube por infringirem direitos autorais, e Anitta se pronunciou:

"Acabaram de me mandar a versão (ótima) que a Melody fez de “Faking Love. Mas, galera, música não é bagunça e Internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado. Que tenha a minha voz ou imagem e não seja autorizado previamente. Por isso, provavelmente os links subidos com minha voz e imagem caíram".

Ao responder o tweet de Anitta, Melody disse que a Poderosa "era uma mera desconhecida" quando tinha sua idade - 15 anos - e que "era muito zoada" no início da carreira.

"O sucesso do outro muitas vezes incomoda quem está trilhando um caminho forçado, né? A política do país, deixa que o povo vai resolver. Cada um no seu quadrado".

