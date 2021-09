Anonymous alerta que Bolsonaro quer golpe e mobiliza população para manifestações antifascistas do 7 de setembro (vídeo)

Anonymous alertou, através do Twitter, que a democracia brasileira está em risco com os rompantes de Bolsonaro e pede para que a população saia às ruas nesta terça (7) para exigir o seu impeachment edit

247 - O perfil oficial do grupo Anonymous alertou na manhã desta segunda-feira (6), através do Twitter, que a democracia brasileira está em risco com os rompantes de Jair Bolsonaro e pede para que a população saia às ruas nesta terça (7) para exigir o seu impeachment.

O vídeo logo se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social nesta manhã.

Veja a íntegra do vídeo:

Eita porra, vem aí o Anonymous, comendo o cu do bozo

pic.twitter.com/FpqKMF8Z1L — ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍𝐄𝐌𝐈𝐋𝐘. s/h (@emyypetrova) September 6, 2021

