Ao rebater Globo, Felipe Neto diz que apelido “chupetinha”, relacionado a Nikolas Ferreira, “não é homofóbico”

247 - Após tentar tumultuar a sessão da CCJ com a presença do ministro da Justiça Flávio Dino, o deputado Nikolas Ferreira foi chamado de chupetinha no local e claro, aproveitou o momento para se vitimizar e dizer que era alvo de ofensas.

>>> Dino "demoliu" bolsonaristas na CCJ, diz Vera Magalhães

Representantes da mídia comercial, como O Globo, também identificou a ação como “homofóbica”, mas o youtuber Felipe Neto explicou que a origem do apelido não é relacionada com questões preconceituosas.

🚨COMPARTILHEM: É FAKE que ‘chupetinha’ é um apelido homofóbico. O criador do meme, Felipe Neto, começou a chamar o parlamentar assim quando ele ainda era candidato, para mostrar a infantilidade do deputado. pic.twitter.com/xzNals28DD March 29, 2023

Não senhor O Globo! Vc pare pq quem criou este apelido foi este q vos fala.



O apelido é “chupetinha da milícia”.



Se o chupetinha quiser alegar q isso é homofobia, aí ele tá admitindo algo q nem passou pela minha cabeça e nem imaginava. https://t.co/p6gRSksj1f — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) March 29, 2023

