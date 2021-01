Após acusações, Nego do Borel fala em "recomeçar" nas redes sociais

Nego do Borel foi acusado por ex-namoradas de agressão e estupro de vulnerável edit

247 - Investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após acusações de que teria agredido uma ex-namorada, Nego do Borel falou sobre um recomeço em texto compartilhado nas redes sociais.

"Recomeçar. Vai na minha gaveta e pega a minha caneta. Vou escrever a minha história de novo", dizia o texto escrito pelo artista. Na sequência, Nego do Borel posta uma imagem em que aparece com a mão no rosto.

Na última quinta-feira, 14, Duda Reis (ex-namorada) registrou um boletim de ocorrência contra Nego do Borel alegando estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV.

A investigação da Polícia Civil surgiu após Swellen Sauer, que teve um relacionamento com Nego do Borel em 2013, relatar que foi agredida pelo cantor.

