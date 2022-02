Após Americanas e Submarino, site do Shoptime também fica fora do ar

Apoie o 247

247 - O site do Shoptime foi tirado do ar no início da tarde desta segunda-feira (21), um dia após dois sites do mesmo grupo (Americanas e Submarino) saírem do ar.

A varejista Americanas teve que suspender parte dos servidores de sua plataforma de comércio eletrônico, depois de identificar riscos de "acesso não autorizado" no fim de semana, segundo informou ao mercado.

Os Procons do Rio e de SP notificaram a Americanas. Os órgãos de defesa do consumidor querem saber como o consumidor será assistido em relação ao arrependimento de compras, trocas ou consertos considerando o tempo em que as páginas ficarem fora do ar.

A Americanas disse, em comunicados, que os servidores foram atingidos inicialmente na madrugada do último sábado(19). A empresa conseguiu restaurar o acesso a seus sites à tarde, mas teve que derrubá-los novamente no domingo (20) após outro caso de acesso não autorizado.

Até o fechamento desta reportagem os sites da Americanas, Submarino e Shoptime ainda estavam fora do ar. Segundo informações do G1, um aviso aos consumidores só foi fixado às páginas por volta do meio-dia desta segunda-feira.

