Após Bolsonaro fraudar cartão de vacina, governo inicia campanha com Zé Gotinha: “vai viajar? vacine-se!”

247 - Após Jair Bolsonaro ser flagrado em um esquema para fraudar o seu cartão de vacina para poder entrar em solo estadunidense, o governo Lula iniciou uma campanha com Zé Gotinha, símbolo da imunização no Brasil, estimulando a regularização do cartão de vacina antes de viajar para o exterior.

“Vai viajar, regularize a vacina!”, diz a campanha.

O deputado federal André Janones elogiou: “Genial, é sobre isso”.

Veja:

Fique ligado! Muitos países ainda exigem o protocolo de vacinação para que brasileiros possam visitar. Portanto, informe-se antes de viajar. Além disso, é fundamental para a saúde pública que todos e todas estejam vacinados. pic.twitter.com/VvIVVSzuSS May 3, 2023





