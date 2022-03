Após colar de cenoura, Ana Maria Braga usa bolsa de botijão de gás: "tá caro" (vídeo)

A bolsa de botijão de gás de Ana Maria foi uma forma de protesto contra o preço do botijão de gás de cozinha no Brasil: "tem gente parcelando a perder de vista" edit

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - Uma semana após usar um colar de cenouras, Ana Maria Braga surgiu no Mais Você com um botijão de gás. No programa desta terça-feira (22/3), a apresentadora usou um bolsa de ouro no formato de um botijão para protestar contra o preço do gás no país.

“Essa guerra lá do outro lado do mundo afeta o nosso bolso aqui. Tá valendo ouro [o botijão]. A dona de casa sabe bem disso. Vamos combinar que tá caro. Tão caro que tem gente parcelando a compra do botijão a prestações a perder de vista. Não tá fácil”, disse Ana Maria.

