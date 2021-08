Após derrota do voto impresso na Câmara, bolsonaristas entram em desespero e viram piada nas redes: #choroimpresso

A Comissão do Voto Impresso na Câmara votou e derrubou na noite desta quinta-feira (5), por 23 votos a 11, a proposta bolsonarista de instauração do voto impresso nas eleições edit

247 - A Comissão do Voto Impresso na Câmara votou e derrubou na noite desta quinta-feira (5), por 23 votos a 11, a proposta bolsonarista de instauração do voto impresso nas eleições. A derrota gerou revolta dos bolsonaristas nas redes, pois é a atual bandeira de Jair Bolsonaro, após o mandatário trocar a cruzada da cloroquina pela fake news de que há uma fraude eleitoral no sistema de urnas eletrônicas.

A reação dos bolsonarismo gerou várias piadas nas redes. Na manhã desta sexta-feira (6) a #choroimpresso era um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Veja:

Quer IRRITAR um bolsominion hoje? Faz um Tweet com a hashtag #ChoroImpresso



Aproveita e dá RT aqui pra mais febre saber



August 6, 2021

Como protesto, os Bolsonaristas deveriam se recusar a votar nas próximas eleições. #ChoroImpresso — Lázaro Rosa 🇧🇷✊🏿 (@lazarorosa25) August 6, 2021

VITÓRIA! Por 23 x 11, foi derrotado o voto impresso na Comissão especial da Câmara. Ei, bolsominion! Se quiser auditar, compra ficha do orelhão para reclamar ou manda uma carta de datilografia para o Congresso. 🤡🃏#ChoroImpresso pic.twitter.com/zad4JmyE6u August 6, 2021

Bolsominions estão chorando com o fim do voto impresso (q já foi testado e reprovado em 2002)? Guardem um pouco do choro pra outubro de 2022! Aí sim, ao verem o Minto chutado para nunca mais voltar, é q vcs vão chorar de verdade! #ChoroImpresso — Lola Aronovich (@lolaescreva) August 6, 2021

Uma excelente notícia, a Câmara derruba PEC do voto impresso!

Na madrugada já vai começar os zap zap dizendo que o PT com seus 250 bilhões, comprou os deputados, os ministros, o Papa, o Vanderlei Luxemburgo, quem vende lanche nas ruas, o cachorro do Bolsoz...#ChoroImpresso pic.twitter.com/Ny6uNJIfou — Alessandra 📚 (@_sandrabgarcia) August 6, 2021





