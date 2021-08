Após incitar golpe, General Heleno vira piada nas redes: "Sérgio Reis de farda"

General Augusto Heleno afirmou que a intervenção das Forças Armadas pode ocorrer com base no artigo 142 da Constituição e internautas ironizaram sua ameaça golpista edit

247 - Internautas reagiram com humor e também críticas ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, que defendeu abertamente um golpe de estado no país durante uma entrevista. Segundo o militar, a intervenção das Forças Armadas pode ocorrer com base no artigo 142 da Constituição.

“O artigo 142 é bem claro, basta ler com imparcialidade. Se ele (artigo) existe no texto constitucional, é sinal de que pode ser usado”, afirmou em entrevista ao programa Direto ao ponto, da Rádio Jovem Pan, na noite desta segunda-feira (16).

Heleno acaba de dizer em um programa de rádio que, devido à experiência do nosso Exército no Haiti, eles estão prontos pra nos colocar no prumo atuando como "poder moderador". pic.twitter.com/1XylmFFxqQ





Os internautas, que subiram o nome do general nos assuntos mais comentados do Twitter, disseram que Heleno é um Sérgio Reis de farda, fazendo menção ao cantor bolsonarista que ameaçou dar um golpe no país no dia 7 de setembro.

Veja a repercussão:

General Heleno (@gen_heleno) é o Sérgio Reis de farda.





General Heleno o senhor

Já tomou seu gagal hoje? https://t.co/AO53ELKwWD — cvoando1 ⛳⛳Lula Livre🚩🚩🚩🚩🚩❤️⛈️❤ (@voando1) August 17, 2021





General Heleno roubou o pobre do Haiti. É corrupto. https://t.co/TqOKfjqWpH — Vladimir D. Micheletti (@vladiMicheletti) August 17, 2021

General Heleno é a cara das forças Armadas pic.twitter.com/XOmmtJXczI — Malacheiaoficial🍥 (@Malacheia3) August 17, 2021

Haitianos pedem indenização da ONU por estupros na época em que general Heleno comandava forças de paz.https://t.co/FXoJ4S9r9h