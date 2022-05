Após incomodar Ciro, Gregório Duvivier não recua em críticas e reforça que fontes do político "são vozes da sua cabeça"

Político do PDT não gostou nem um pouco das críticas feitas pelo o humorista no programa Greg News edit

247 - O pré-candidato do PDT à presidência Ciro Gomes se irritou após o escritor e comediante Gregório Duvivier apresentar durante o programa Greg News uma ficha da trajetória do político e defender o voto no primeiro turno para o ex-presidente Lula.

Incomodado com a exibição do programa, Ciro disse que a fala do comediante possui diversos erros e o chamou para um debate.

Gregório rebateu o pedetista e afirmou que está tentando encontrar uma data para promover o debate. Além disso, ele explicou que cometeu apenas um erro referente à biografia do político.

"Ciro não gostou de muita coisa do que dissemos no programa, o que é compreensível, mas a gente sustenta tanto as críticas quanto os elogios que fizemos a ele. Erro de informação mesmo foi só um, que lamentamos e será corrigido no próximo programa. Ciro foi ministro até o fim do governo Itamar. Todas as outras informações estão corretas, checadas e com fonte - enquanto as fontes do Ciro, ao que parece, são vozes da sua cabeça. Mas vamos falar disso no debate. Abraços", disse.



