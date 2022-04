Após Maria Beltrão mentir sobre Lula, internautas resgatam que seu pai foi ministro da ditadura e assinou o AI-5

Ela também é irmã do neoliberal Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises. edit

247 - Após mentir ao vivo na GloboNews ao dizer que o ex-presidente Lula não foi inocentado de seus processos, a jornalista Maria Beltrão foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas relembraram as origens familiares da jornalista lavajatista.

Ela é filha do ex-ministro do Planejamento na ditadura militar, no governo de Costa e Silva e da junta militar. Ele foi uma das figuras que assinaram a vigência do AI-5 em 1968.

Maria Beltrão também é irmã do neoliberal Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises.

Relembre o caso:

Ao noticiar o fato de que o ex-juiz suspeito Sergio Moro foi declarado parcial pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a apresentadora imediatamente mudou o foco da abordagem e disse que tal fato não indica que Lula é inocente perante seus processos. A nulidade dos processos contra Lula determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), decisão agora chancelada pela ONU, devolve definitivamente a presunção de inocência ao ex-presidente.

O que não foi revelado pela apresentadora é que Lula está livre do total de 25 processos, denúncias e inquéritos já movidos contra ele. O ex-presidente inclusive move quatro processos contra seus algozes na Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve julgar em breve o processo em que Lula pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais contra Deltan Dallagnol, nome que ganhou peso de celebridade através da Globo News.

Apresentadora da GloboNews mente e diz que parcialidade de Moro não torna Lula inocente pic.twitter.com/pPOQihJPU3 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 29, 2022





