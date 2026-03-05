Após orar por Bolsonaro, Luiza Possi anuncia carreira gospel: "Deus em primeiro lugar"

247 - A cantora Luiza Possi, de 41 anos, revelou que está prestes a iniciar uma nova etapa em sua carreira musical. Após mais de duas décadas interpretando canções sobre relacionamentos e sentimentos humanos, a artista afirmou que pretende direcionar sua música para a fé cristã gospel e para a expressão de sua devoção religiosa.

A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (3). Segundo a cantora, sua carreira sempre esteve ligada a composições que abordam sentimentos e relações afetivas. “Sempre cantei o amor. Eu acredito no amor do silêncio, não o amor que performa. Eu acredito no amor que permanece, não o amor que vai embora. Eu acredito no amor que fica depois que ninguém mais escolhe ficar. Eu canto esse amor, sempre cantei”, afirmou.

Apesar de ainda trazer músicas sobre diferentes manifestações do amor, o projeto marca o encerramento de um ciclo na carreira da artista. De acordo com Possi, o álbum representa uma espécie de despedida dessa fase que marcou sua trajetória desde o início da carreira.“Esse álbum encerra uma estação para que comece uma nova estação, onde eu vou cantar o meu amor pelo meu salvador, por Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus. O Deus que hoje está em primeiro lugar na minha vida”, declarou.

Devota do extremismo - Em novembro de 2025, a cantora gerou grande repercussão e polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo com um desabafo que foi interpretado como apoio a Jair Bolsonaro e oração/oração por ele, especialmente no contexto de sua prisão.