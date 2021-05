Após saber que Lula reconquistou direitos políticos, Arthur comemora e recebe convite do PT: "Vem com a gente!”

Ex-participante do BBB, o professor de crossfit não esconde sua admiração por Lula e pela sigla edit

247 - Ex-participante do programa Big Brother Brasil, o professor de crossfit Arthur Picoli não esconde sua admiração pelo o ex-presidente Lula e pelo PT. O atleta comemorou após sair do confinamento e ficar sabendo que o petista reconquistou seus direitos políticos via STF.

Em outro momento, Picoli brincou nas redes sociais: “Pelo amor de Deus, chega de falar de política… Bora falar de matemática!!!

Uma dúvida: 20 menos 7 = ????”.

A brincadeira gerou uma resposta da página do PT no Twitter: “Vem com a gente, Arthur!”.

