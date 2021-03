Após sair vivo do desastre da Chape, boliviano escapa de acidente de ônibus que matou mais de 20

"Eu me sinto abençoado, sempre dando graças a Deus", contou Erwin Tumiri à imprensa boliviana edit

247 - Um ônibus na Bolívia, entre Cochabamba e Ivirgarzama, despencou por um barranco por cerca de 150 metros na madrugada desta terça-feira (2). Segundo a imprensa local, 21 pessoas morreram e mais de 20 tiveram ferimentos.

Além do triste número de óbitos, um aspecto chamou a atenção de internautas nesta quarta-feira (3). O técnico de aviação Erwin Tumiri escapou do acidentes. O fato mais curioso, porém, é que Tumiri é conhecido entre os bolivianos por ter sobrevivido à queda do avião da Chapecoense em 2016.

O homem foi entrevistado por meios de comunicação bolivianos e relatou como foi o acidente. "O ônibus estava rodando, aí eu agarrei o banco da frente, sabia que íamos bater porque viajávamos em alta velocidade. Continuei agarrado, não soltei até atingirmos o solo. Depois, me arrastei para fora, sentei, meu joelho estava machucado, me sentei e disse, de novo, 'não posso acreditar'. Aí vieram nos resgatar, eu não estava inconsciente. Acho que fui o primeiro a ser levado para cima. Eu me sinto abençoado, sempre dando graças a Deus'".

