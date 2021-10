Após ser chamada de atriz pornô, Yasmin Brunet vai processar mãe de Gabriel Medina

Simone, mãe do surfista, não poupou ataques e ofensas à nora e chegou a comparar Yasmin com uma atriz de filmes pornô edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Leo Dias informou em sua coluna no portal Metrópoles que a modelo Yasmin Brunet irá processar a sogra após ser chamada de “atriz porno”, entre outros ataques.

“Com a mensagem enviada ao surfista sobre um suposto vídeo íntimo de Yasmin Brunet enquanto ela ainda era menor de idade, Simone pode responder por pornografia infantil, calúnia e difamação. ‘Ah, me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupeta. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”” disse Simone, conforme informou o colunista.

“Vale lembrar que, após este último ataque, Gabriel Medina decidiu bloquear a mãe em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens. Nesta última conversa, Simone não poupou ataques e ofensas à nora e chegou a comparar Yasmin com uma atriz de filmes pornô”, acrescenta Léo Dias.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE