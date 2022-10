Após comício no Complexo do Alemão, bolsonaristas espalham montagens grotescas associando Lula ao Comando Vermelho

Apoie o 247

247 - Após a visita histórica do ex-presidente Lula no Complexo do Alemão, que reuniu uma multidão de cariocas numa caminhada em defesa da candidatura do petista, bolsonaristas espalham montagens grotescas associando Lula a traficantes do Comando Vermelho.

Preconceituosos com os moradores da comunidade, Bolsonaristas espalham que o Comando Vermelho garantiu a segurança de Lula no local e chegam ao absurdo de manipular imagens associando símbolos do tráfico ao petista.

Ao contrário da mentira apresentada pelos extremistas, "CPX" é uma abreviação para a palavra "complexo", assim como São Paulo é SP ou Minas, MG.

A montagem manipulada associando Lula ao traficante Betinho, postada pelo bolsonarista @joaquinteixeira segue livremente no Twitter sem nenhum tipo de proteção contra fake news.

O verdadeiro comando vermelho é nas ruas,ruas essas que o gado falava que o Lula não seria bem recebido, olhem e morram de inveja, manifestação de alegria, não de ódio como se vê todos os dias por onde passa a gadolandia, não respeitam nem as igrejas, cidadãos de bosta isso sim. pic.twitter.com/Hgcim97wPB — Gaúcha Gremista terrivelmente petista🚩 (@GauchaGremist4) October 12, 2022

Bolsominios dizendo que Lula se encontrou com o comando vermelho no alemão hj .

O comando vermelho 👇🚩!! pic.twitter.com/yxrWKaSsVC — Gaúcha colorada, petista com muito orgulho!! (@colorada_gaucha) October 12, 2022

os nojentos dos Bolsonaristas dizendo que Lula foi escolado pelo Comando Vermelho no Complexo do alemão, nem escondem o preconceito de classe contra os moradores das favelas, Mas dia 30 de outubro eles vão dar a resposta nas urnas!. October 12, 2022

