Arezzo contrata Jade Picon para campanha em homenagem à cultura negra e gera revolta na internet

247 - Em comemoração aos 50 anos de história da marca, a Arezzo contratou a influencer Jade Picon para estrelar uma campanha voltada para a ancestralidade de mulheres negras. A empresa Meninos Rei está à frente da coleção que tem como inspiração os anos 1970.

"Nos inspiramos no nosso DNA ancestral, nosso berço, a África e a ligação de irmandade que existe entre nossos povos, através das belezas na nossa cidade, Salvador/Bahia", explicaram os estilistas.

Jade aparece em destaque em diversas fotos no site e no Instagram da Arezzo. A escolha não foi bem vista nas redes sociais. Algumas pessoas comentaram emojis de palhaço na publicação da Meninos Rei, enquanto uma seguidora perguntou: "vixe que vexame é esse?"; e outra disparou: "a mulher mais branca do Brasil estrelando uma campanha dessa?", conforme relatos divulgados pelo portal IG .

