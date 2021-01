Armie Hammer, de “Me Chame Pelo Seu Nome”, é acusado de canibalismo após supostas mensagens vazadas

247 - O ator Armie Hammer, estrela de “Me Chame Pelo Seu Nome”, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após o vazamento de mensagens supostamente escritas pelo artista nas DMs do Instagram.

O conteúdo das mensagens é chocante. Hammer estaria conversando com mulheres sobre canibalismo e estupro e demonstrando comportamento manipulador e abusivo.

Até agora não se sabe se as mensagens são verídicas, mas vítimas relataram situações da mesma natureza vividas com Hammer.

Em 2017, o artista também foi muito criticado por curtir uma série de tuítes que falavam sobre bondage, prática BDSM que consiste em prender, amarrar ou restringir consensualmente um parceiro para fins estéticos, eróticos ou sensoriais.

O perfil @truths.and.facts, que revelou algumas mensagens de Hammer, afirmou: “ele está obcecado em beber sangue. Esse lado canibal profundamente enraizado dele é assustador. Ele estava obcecado em beber meu sangue. Seu comportamento manipulador reconectou meu cérebro para me fazer ver o amor nele. Você não está sozinha”.

“Oh meu Deus. Isso me deixou tão duro e me deixou confuso sobre o porquê. Isso é mesmo possível? Tão duro. Pensando em segurar seu coração em minhas mãos e controlar quando ele bate. Eu sou 100% um canibal. Eu quero te comer. Porra. É assustador admitir. Eu nunca admiti isso antes. Eu já cortei o coração de um animal vivo antes e comi enquanto ainda estava quente”, teria escrito o ator.

Por diversas vezes nas mensagens, Hammer mostra vontade por consumir o sangue de suas parceiras sexuais. “Oh, meu Deus. Quando você me chama assim eu fico com tanto tesão. Eu preciso beber seu sangue. Por quê a distância? Preciso que você alugue um lugar para nós e o prepare com uma lista de coisas sobre as quais vou enviar um e-mail. Eu vou ser tão safado e pervertido com você lá. Oh, as possibilidades. Hahaha”.

