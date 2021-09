"Arregou" explode nas redes após recuo de Bolsonaro em nota redigida por Temer

"Ele arregou. Ele está com o rabo entre as pernas", escreveu uma usuária sobre a nota oficial de Bolsonaro sobre os ataques ao STF edit

247 - Logo após Jair Bolsonaro publicar uma nota oficial recuando de seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes, o termo "arregou" explodiu no Twitter, chegando rapidamente ao ranking dos dez temas mais comentados na rede social no Brasil.

Na nota, redigida com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, que foi quem indicou Moraes para uma cadeira no Supremo em 2017, Bolsonaro destaca o "respeito pelas instituições, forças motoras que ajudam a governar o país", e diz que seus ataques "decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum".

Personalidades, políticos e anônimos repercutiram o texto, ressaltando que Bolsonaro "arregou" em sua escalada golpista: "Ele arregou. Ele está com o rabo entre as pernas", escreveu uma usuária.

Veja repercussões:

BOLSONARO EXALTANDO AS QUALIDADES DO XANDÃO DE MORAIS.



EU NÃO AGUENTO, ELE ARREGOU, ELE TÁ COM O RABO ENTRE AS PERNAS.



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/iHgtlsH7lg — 𝓝𝓮𝓲𝓭𝓮 𝓖𝓪𝓰𝓪 (@NeideGagaa) September 9, 2021

Bolsonaro percebeu que um impeachment apareceu no radar.



Aí arregou.



Quantos dias para voltar a querer rasgar a Constituição de novo? — Pedro Doria 🇧🇷😷💉 (@pedrodoria) September 9, 2021

Bolsonaro arregou hoje pra China e pro STF. Mais uma arregada e pede música no Fantástico. PUBLICIDADE September 9, 2021

Expectativa do Gado:

Estado de Sítio



Realidade do Bolsonaro:

Elogios à China

Ordem pros caminhoneiros terminarem paralisação

Cartinha de desculpas ao STF escrita pelo Temer desdizendo tudo o que foi dito no 7 de setembro



Arregou 3x já pode pedir música no Fantástico — Gregorio Duvivier (@gduvivier) September 9, 2021

Arregou. Nem pode chamar ele de cagão pq nem isso ele consegue — Igor Reale (@igorrealequatro) September 9, 2021

Arregou. O Corno arregou. — Fernando Caruso (@SuperCaruso) September 9, 2021

Bolsonaro ARREGOU e mandou chamar o Michel Temer pic.twitter.com/RjhZz4i4QK — vini le vini 🎗️ (@aqueleDrama) September 9, 2021

Carluxo, arreguei pro Xandão. Traz cloroquina pro pai. #arregou pic.twitter.com/UI5ppMmlSI — Pierre Menezes🏳️‍🌈 - Delirante Comunista (@PierreMenezes3) September 9, 2021

Arregou bonito. Arregou forte. Pediu penico. Pediu pra cagar e sair. — Eduardo Matos de Alencar (@alencaramatos) September 9, 2021

O Bundão Oficial da República Federativa do Brasil ARREGOU!!! Deixe sua risada... — Samuel Borelli 🇧🇷 (@samuelborellipr) September 9, 2021

BOLSONARO ARREGOU!

BOLSONARO ARREGOU!

BOLSONARO ARREGOU!

BOLSONARO ARREGOU! — TromPETISTA 🎺 ⭐ (@Trom_Petista) September 9, 2021

Bolsonaro viu que o Impeachment ia rolar e arregou! #BolsonaroArregou — Tenório Jr (@Marcelo_Tenorio) September 9, 2021

Quem diria que eu estaria agora esperando o vídeo do Zé Trovão após que o presidente arregou. #BolsonaroArregou — Alan Souza (@soueuAlan_) September 9, 2021

Bolsonaro arregou e como está sua seita agora: pic.twitter.com/BT7OcPzVpn — sergio gomes (@sergiog95355097) September 9, 2021

Mano, que arregada véia doida. É o famoso peida na farinha, o Presidente Patife criou uma revolução que não saiu das ideias, viu a armadilha que armou p si msm e agora encheu o cú d'água e arregou mesmo! — P A B L O G I V A G O (@PabloGivago) September 9, 2021

