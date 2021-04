Arthur diz que votaria em Gilberto se ele se tornar político do PT

Participante do "BBB 21", Gilberto disse ter sonhado com seus orientadores do doutorado. "Se você virar politico, seu número vai ser o 13", afirmou Arthur edit

247 - Os participantes do "BBB 21" (TV Globo) Arthur, Gilberto e Caio conversaram sobre política na área externa da casa. Gilberto disse ter sonhado com seus orientadores do doutorado, e Arthur e Caio afirmaram que o companheiro no programa pode virar político. A informação foi publicada pelo portal Uol.

"Se você virar politico, seu número vai ser o 13", afirmou Arthur, sorrindo. O número 13 representa o Partido dos Trabalhadores (PT).

"No mínimo, né?", respondeu Gilberto. "E eu vou votar em você", afirma o crossfiteiro. "Se [o número] subir um pouquinho, eu não viro [político] não", acrescentou.

