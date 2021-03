Assessoria de Sarah tenta contornar polêmica e argumenta: 'simpatizar não é apoiar'

247 - Favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil (BBB) 21, a consultora de marketing digital Sarah Andrade, 29, se meteu em uma enrascada na madrugada desta sexta-feira (5) ao dizer a colegas do reality que "gosta" de Jair Bolsonaro.

Diante da grande repercussão negativa do lado de fora da casa acerca da declaração da BBB, a assessoria da participante tentou contornar a situação e declarou que "simpatizar e apoiar são palavras com significados distintos". "Sobre o cancelamento, é um direito das pessoas. Afinal vivemos numa sociedade democrática e as redes sociais são um espaço de comunicação utilizado por muitos como um meio de se manifestarem propagando ideias que não sustentariam. Responsabilidade com as palavras empregadas e respeito com ideias contrárias às nossas deveriam permear as relações humanas. Só podemos lamentar sobre a cultura do cancelamento e refletir como temos muito a melhorar como sociedade", argumentou a assessoria.

Após a afirmação, Sarah já perdeu cerca de 100 mil seguidores no Instagram.

