Lançamento do Terran 1, o primeiro foguete impresso em 3D do mundo, voo foi adiado

Relativity Space cancelou o lançamento de estreia após uma interrupção automatizada do Terran 1 no início do dia. Uma nova data de lançamento ainda não foi anunciada.

O foguete Terran 1 da Relativity Space, o primeiro lançador impresso em 3D do mundo, voará pela primeira vez hoje, 8 de março, e você pode assistir à ação ao vivo.

O Terran 1, com 33 metros de altura, está programado para decolar da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, hoje, durante uma janela de três horas que começa às 13h, horário de Brasília.

Você pode assistir ao voo de teste orbital, chamado "Boa Sorte, Divirta-se", ou GLHF, aqui na Space.com, cortesia da Relativity Space, ou diretamente pela empresa.

O GLHF é uma missão histórica para a Relativity Space e para a tecnologia de voo espacial em geral: o Terran 1 de dois estágios é o primeiro foguete construído principalmente por impressão em 3D. Este primeiro Terran 1 é cerca de 85% impresso em 3D em massa, embora a empresa tenha como objetivo aumentar isso para 95% em futuros veículos.

Um objetivo-chave do voo de teste de hoje, portanto, é mostrar que o veículo é robusto o suficiente para lidar com as exigências do lançamento.

"Quanto ao sucesso do voo, passar com segurança pela plataforma, sair sobre o oceano e passar pelo Max-Q seria um grande ponto de inflexão para o lançamento de hoje", disseram os representantes da Relativity Space à Space.com por e-mail. "O Max-Q é o ponto em que as cargas estruturais no veículo são as mais altas, tornando-o uma das fases mais desafiadoras do voo, então passar por esta etapa efetivamente demonstraria que foguetes impressos em 3D são estruturalmente viáveis, além de já terem concluído com sucesso os testes de aceitação no solo em nossa fábrica nestes níveis de tensão máxima."

Chegar até a órbita baixa da Terra (LEO), acrescentaram eles, "seria um verdadeiro sucesso".

O Terran 1 não irá implantar nada mesmo se chegar a LEO; o foguete não está carregando uma carga útil viável, apenas um anel comemorativo de metal impresso em 3D que pesa cerca de 1,5 kg, de acordo com o EverydayAstronaut.com.

A Relativity Space, sediada na Califórnia, foi fundada em 2015 por Tim Ellis e Jordan Noone, ambos ex-funcionários da Blue Origin. Noone também trabalhou na SpaceX.

O Terran 1 usa metano como propelente e oxigênio líquido como oxidante. Será o primeiro foguete "methalox" desenvolvido nos EUA a tentar um lançamento orbital e poderá ser o primeiro veículo desse tipo em todo o mundo a atingir a órbita. (O foguete methalox Zhuque-2, da empresa chinesa Landspace, lançado em dezembro de 2022, mas não conseguiu alcançar a órbita).

O Terran 1 descartável, que é alimentado por nove motores Aeon da Relativity Space em seu primeiro estágio e um no segundo estágio, pode entregar até 1.250 kg em LEO, segundo a Relativity Space. Mas a empresa está desenvolvendo algo muito maior e mais poderoso.

De fato, o Terran 1 é um passo de desenvolvimento em direção ao Terran R, um foguete reutilizável projetado para transportar até 20.000 kg em LEO. O Terran R de 66 metros de altura poderia voar pela primeira vez já no próximo ano, disseram representantes da empresa.

"O Terran 1 serve como um caminho e plataforma de desenvolvimento em nosso caminho para a produção do Terran R", disseram os representantes da Relativity Space no e-mail enviado à Space.com. "O Terran 1 nos serviu excepcionalmente bem nessa capacidade, levando ao nosso primeiro lançamento, e esperamos que haja aprendizado adicional chave no dia do lançamento também."

