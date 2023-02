Ator Tuca Andrada pede doações on-line: “Qualquer real é bem-vindo” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ator Tuca Andrada divulgou uma vaquinha on-line nas redes sociais na noite de domingo (5). Conhecido por papéis em novelas da Globo, como Amor de Mãe e Da Cor do Pecado, ele quer juntar dinheiro para estrear a peça de teatro Let’s Play That ou Vamos Brincar Daquilo.

“Eu pus do meu dinheiro. Não tenho lei de incentivo, não tenho patrocínio, nem apoio de ninguém”, explicou. Ele seguiu com o pedido de ajuda aos fãs: “Eu vim aqui passar o chapéu. Quem puder e quiser ajudar. Qualquer real é bem-vindo”,

De acordo com reportagem do portal Metrópoles, nos comentários do vídeo em que pede ajuda, o ator recebeu apoio de alguns colegas do meio artístico, como Heloisa Perissé e Nany People. Com meta de arrecadar R$ 50 mil, Tuca Andrada conseguiu pouco mais de R$ 5,5 mil até agora.

