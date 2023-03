Atriz Klara Castanho fala pela primeira vez sobre caso de estupro e confia na Justiça para fazer justiça

Apoie o 247

247 - A atriz Klara Castanho, de 22 anos, falou pela primeira vez sobre o caso de estupro e gravidez que foi exposto contra a sua vontade no ano passado. Durante a gravação do programa Altas Horas, especial do Mês da Mulher, a atriz escolheu aquela plateia para se abrir a respeito do caso, que a levou a se afastar das redes sociais e dos holofotes por um período.

Segundo a coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz contou com a presença da Ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, da jornalista Sandra Annenberg e da ex-BBB Tina Calambra durante a gravação. Klara desabafou sobre o período de recolhimento voluntário e falou sobre a importância de confiar na Justiça.

Após a exposição do caso, que começou com a apresentadora Antonia Fontenelle, Klara publicou uma carta aberta em suas redes sociais. Ela classificou o relato como "o mais difícil de sua vida" e revelou que foi violentada sexualmente e que engravidou mesmo tendo tomado a pílula do dia seguinte. Klara optou por entregar o bebê à adoção, seguindo todos os procedimentos legais.

Klara Castanho entrou com uma queixa-crime contra Leo Dias, jornalista, Antonia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz, por crimes de difamação, calúnia e injúria. Além disso, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) abriu uma investigação contra uma enfermeira que teria ameaçado vazar a informação para a imprensa, mas que foi arquivada em janeiro deste ano.

O apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman, destacou que Klara escolheu o programa por acreditar no acolhimento que o programa oferece. Ele ainda comentou que a atriz fez uma reflexão madura sobre a exposição da vida privada e a importância das redes sociais. "Aquela menina de 22 anos virou uma mulher com fala firme e segura", disse Groisman.

Klara Castanho, ao compartilhar a sua história de violência sexual e gravidez forçada, traz à tona a importância de se falar sobre o assunto e denunciar casos de abuso. Sua confiança na Justiça é um exemplo para outras vítimas que também precisam confiar no sistema jurídico para fazer justiça e garantir que esses crimes não fiquem impunes.

