"Bananinha sentiu" bomba nas redes após Eduardo Bolsonaro atacar estudantes que celebraram formatura com homenagem a Lula

247 - Eduardo Bolsonaro anda bastante irritado com as manifestações políticas favoráveis a Lula e resolveu atacar estudantes formados em direito pela Universidade Federal de Sergipe que cantaram o jingle do ex-presidente no final da cerimônia de formatura.

O vídeo viralizou nas redes sociais e foi compartilhado pelo próprio perfil de Lula.

“Ja gente sem pudor de dizer que apóia (sic) político que rouba, mas faz. Mas apoiar político que rouba e não faz, ainda mais festejando desse jeito, é a 1ª vez. Formatura de direito da universidade federal do Sergipe”, disparou.

Na sequência, as #Bananinha #sentiu logo se tornaram um dos assuntos mais comentados do Twitter. As postagens apontam que Eduardo Bolsonaro está de fato incomodado com o prestígio do petista.

Veja:

- Galvão

- Fala, Tino

- Sentiu https://t.co/HkreyRAvlw June 14, 2022

