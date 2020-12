Banco Inter retira anúncios do canal Terça Livre e irrita bolsonaristas

Apoiadores de Bolsonaro se revoltaram depois que o Banco Inter, por recomendação da conta Sleeping Giants Brasil, retirou o anúncio no Youtube do canal divulgador de fake news, Terça Livre edit

247 - O Banco Inter aderiu à recomendação da conta Sleeping Giants Brasil e bloqueou em suas páginas os anúncios do Terça Livre, canal bolsonarista e divulgador de fake news na internet. A decisão revoltou bolsonaristas, que passaram a pregar boicote à instituição com a hashtag #CancelaBancoInter.

“Eles atacam, nós fazemos publicidade grátis. Quer um banco que não compactua com discurso de ódio e fake news? Faz conta no Inter!”, celebrou o Sleeping Giantes, que se define como “um movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news”.

O mesmo alerta sobre o Terça Livre foi feita à Motorola, à Fiat, à Bauducco e outras empresas. “Olá @bauducco, tudo bem? Panettone ou chocottone? É difícil dizer qual é o nosso favorito, mas o que todo mundo sabe é que não é nada delicioso encontrar seus anúncios em um canal no @YouTubeBrasil que dissemina discursos de ódio e Fake News”, postaram.

O conhecimento liberta. Saiba mais