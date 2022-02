Barroso diz que eleição em Portugal, que elegeu um socialista, foi “um sucesso” e enfurece bolsonaristas

Ministro do STF foi ao país acompanhar a logística do processo eleitoral e saiu disparando elogios edit

247 - Temendo uma vitória amarga de seu líder, bolsonaristas resolveram atacar nas redes sociais nesta terça-feira (1) o ministro do STF Luís Roberto Barroso por ter acompanhado e elogiado o processo eleitoral de Portugal, que elegeu António Costa, do Partido Socialista.

“Em Portugal, como observador das eleições, vi um show de organização e democracia. Pesquisas indicavam empate técnico, mas o Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo”, disse Barroso, que também é o atual presidente do TSE e ferrenho defensor da urna eletrônica.

Em Portugal, como observador das eleições, vi um show de organização e democracia. Pesquisas indicavam empate técnico, mas o Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado. Um exemplo de respeito e civilidade para o mundo. https://t.co/KOkA8qgblp pic.twitter.com/DEoX5JEnFP





O post foi o suficiente para irritar os bolsonaristas, que destacaram que o processo eleitoral naquele país é feito por cédulas.

“Ministro Barroso, que não atendeu a recomendação da ONU e manteve Lula preso durante as eleições de 2018.. está surpreso com o "show de organização e democracia" em Portugal e que ninguém questionou o resultado.. é uma suprema cara de pau desse sujeito”, disparou um extremista.

“O ministro Barroso observou as eleições em Portugal.-“show de organização e democracia“ “ninguém questionou o resultado, um exemplo de respeito e civilidade para o mundo“. Então agora democracia é quando ninguém ousa questionar? Detalhe: em Portugal as eleições são no papelzinho”, disse a deputada Bia Kicis.

