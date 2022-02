BBB: Maria sofre ameaça de expulsão após arremessar balde contra Natália e assume agressividade

No Twitter, fãs do reality show da Globo pediram a expulsão da cantora e atriz edit

247 - Na madrugada desta terça-feira (15), Maria assumiu ter agido com agressividade ao bater com um balde de água na cabeça de Natália Deodato durante o Jogo da Discórdia no BBB 22. No Twitter, fãs do reality show da Globo pediram a expulsão da cantora e atriz. "Eu não raciocinei", lamentou a sister. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Após o término da dinâmica, Maria conversou com Vinicius Fernandes sobre sua atitude com a colega de confinamento. Sentada na área externa da casa, a famosa se defendeu.

"Ela me deixou com muito ódio, com muito ódio. Não raciocinei, é a segunda vez que eu faço isso, com o o Arthur [Aguiar] foi a mesma coisa, ele me emputeceu, e eu fiz assim na cara dele", lembrou Maria, referindo-se a outro Jogo da Discórdia, momento em que colocou uma placa na cabeça do marido de Maíra Cardi de maneira bastante violenta.

"Mas o do balde não foi sem querer?", perguntou Vyni. "Foi sem querer, mas na hora eu peguei de qualquer jeito, eu peguei com raiva, não foi maneiro. Foi a segunda vez que eu fui agressiva, mas foi sem querer", respondeu a artista. "Deu para perceber que foi sem querer", afirmou o cearense.

Já na cozinha da casa, Gustavo Marsengo alertou a cantora sobre o ato exagerado. "Tem que se controlar um pouquinho", opinou o novo participante. "Eu realmente não esperava [o comentário dela], não é a primeira vez que ela me usa no Jogo da Discórdia", justificou a affair de Eliezer Netto.

