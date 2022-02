BBB: Tiago Abravanel gera polêmica ao perguntar o que é financiamento estudantil

Apoie o 247

Por Bruna Nardelli, Metrópoles - A realidade de Tiago Abravanel é mesmo distante da maioria dos brasileiros. Em conversa com Jessi no BBB22, o artista e neto de Silvio Santos fez um questionamento que impressionou os fãs do reality show.

Após a professora de biologia contar como fez para pagar a faculdade ao não conseguir ingressar em uma universidade pública, Tiago perguntou o significado de um dos termos usados por ela no discurso: “O que é financiamento estudantil?”

A pergunta do artista gerou críticas na web. “Em que mundo ele vive”, indagaram usuários do Twitter.

