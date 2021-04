BBB21: Gil é alvo de ataques homofóbicos após não indicar Viih Tube ao paredão

247 - O pernambucano Gilberto, conhecido como "Gil" no Big Brother Brasil (BBB) 21, foi alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais na noite desta terça-feira (20).

Após conquistar a liderança, o participante do reality indicou a cantora Pocah ao paredão, apesar de ter comentado em certas ocasiões que indicaria a atriz Viih Tube.

A não indicação de Viih Tube, que já sofre com certa rejeição por parte do público, causou uma onda de xingamentos ao pernambucano nas redes sociais.

as pessoas esperam o momento pra esfregar sua homofobia.

ele errou na indicação e decepcionou muita gnt,mais estão exagerando.



Em resposta aos ataques homofóbicos, fãs do programa fizeram do termo "Gil merece respeito" um dos temas mais comentados do Twitter no Brasil na tarde desta quarta-feira (21).

