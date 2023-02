BBB23: após comentários dos 'brothers', Tadeu Schmidt dá bronca e repreende intolerância religiosa (vídeos)

Apoie o 247

247 - Após comentários dos participantes do Big Brother Brasil 23 Cristian Vanelli, Key Alves e Gustavo Benedeti sobre Fred Nicácio, o apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, deu uma bronca na casa na edição ao vivo da produção na noite desta segunda-feira (20).

O trio havia falado sobre o comportamento de Nicácio durante a madrugada, após vê-lo rezar. Um deles chegou a dizer que tinha ficado com "medo". Nas redes sociais, fãs apontaram intolerância religiosa. Nicácio é adepto do candomblé.

Tadeu Schmidt, então, mandou um recado: "vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, evangélico, gente que acredita em tudo, gente que não acredita em religião. Gente que pratica e não pratica religião. Cada um com sua crença. E respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras. Nenhuma religião é pior do que as outras. Não tem nenhuma religião do bem, religião do mal. Todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração. É assim no Brasil, é assim no BBB”.

Já durante o dia a equipe de Nicácio havia publicado nota sobre o caso: "os ADMs repudiam veementemente a intolerância religiosa praticada contra ele. Sabe-se que intolerância religiosa é crime, como prevê a Lei n° 7.716/89 em seu art. 1° Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Todos nós devemos respeitar qualquer manifestação religiosa e repudiar todos os tipos de preconceito. Medidas jurídicas cabíveis serão tomadas contra todos os atos de intolerância que Fred Nicácio vem sofrendo dentro e fora do programa”.

Intolerância religiosa? Key Gustavo e Cristian comentam que não estão conseguindo dormir por causa do Fred Nicacio, Gustavo e Cristian falam que viram ele fazendo suas “coisas” ontem na cama e tiveram que orar, Key deduz q o sal e espada de São Jorge na porta é por conta dele! pic.twitter.com/BYnA9NbcIc February 20, 2023

.@tadeuschmidt: "Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior que as outras. Não tem religião do bem, religião do mal... Todas têm os mesmos direitos. Todas têm a nossa admiração" #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/tehz1VdjFM — Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2023

