Bolsominion e “hetero top”: Saiba quem é o novo candidato a participar do BBB

247 - Gustavo Marsengo é um dos integrantes da casa de vidro do "BBB 22" (TV Globo). Formado em Direito e natural de Curitiba, no Paraná, o rapaz está na disputa para se juntar aos 17 participantes. As informações são do portal Splash

'Heterotop'?

Em seu vídeo de apresentação na edição, Gustavo se classificou como "heterotop", mas no conceito dele.

"O 'heterotop' hoje, pintado pela 'lacrolândia', é uma pessoa branca, bem-sucedida. Eu tenho orgulho de ser um 'heterotop' no meu conceito. Sou hétero e me considero top", disse Gustavo.

O candidato a brother deixou claro que é apegado às suas convicções que, segundo eles, podem ser polêmicas.

"Pela minha postura e pelos meus pontos de vista, eu sou um cara polêmico. [...] Vou desagradar muita gente mas vou agradar muita gente também, por ser dessa forma", afirmou.

Nas redes, internautas apontam que o possível participante é um seguidor convicto de Jair Bolsonaro.

