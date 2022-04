Bolsonarista aborda vendedor de toalhas para debochar de Lula e quebra a cara (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um Bolsonarista tentou fazer um deboche com a imagem de Lula mas, tomou uma verdadeira invertida. Em uma beira de estrada, ele foi ao encontro de um vendedor de toalhas questionar a razão de não ter no estoque toalhas "do ex-presidiário".

Marcelo, o vendedor, prontamente explicou ao bolsonarista que todas as toalhas de Lula já haviam sido vendidas, restando várias toalhas de Bolsonaro encalhadas.

Constrangido, o bolsonarista encerrou o assunto.

O ex-presidente usou suas redes para comentar sobre o fato: "Bom dia. O mercado de toalhas está voltando a sorrir!"

Assista:

