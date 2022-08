Bolsonarista passa vergonha ao ser ignorado após tentar chamar apoio para seu "mito" em avenida movimentada (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um bolsonarista passou um momento de vergonha alheia ao fazer uma manifestação em defesa de Jair Bolsonaro em uma via movimentada e não conseguir angariar nenhum apoio dos motoristas.

Com uma placa pedindo para os motoristas buzinarem em apoio a Bolsonaro, o homem se empenhava para chamar atenção das pessoas no veículo, mas as tentativas foram em vão.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.