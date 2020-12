Bolsonarista surta e agride funcionários do McDonald’s. Motivo: não recebeu catchup (vídeo)

Nas imagens, o comerciante Luiz Rodrigo Franco Zucoloto aparece enfurecido e discute com funcionários. A confusão teria acontecido no último sábado (26) em Ribeirão Preto (SP) edit

Revista Fórum - Em vídeos que circulam nas redes sociais, um cliente arruma confusão em uma unidade do McDonald’s em Ribeirão Preto (SP). O motivo: ele não recebeu catchup junto com o lanche que comprou. A confusão teria acontecido no último sábado (26).

Nas imagens, o comerciante Luiz Rodrigo Franco Zucoloto aparece enfurecido e discute com funcionários. Além disso, ele também aparece discutindo com um homem que parece ser outro cliente, que está acompanhado de uma criança.

O comerciante modificou o nome de seu perfil de Facebook. A Fórum constatou que, até o início da tarde desta segunda-feira (28), ainda constava Rodrigo Franco Zucoloto. Minutos depois, tinha sido alterado para Rodrigo Franco.

No perfil, é possível ver fotos em que Zucoloto declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), desde a época das eleições, em 2018, até recentemente, em outubro deste ano.

Assista:

O cara armou essa confusão no MC Donalds por causa de Ketchup.

Ketchup! pic.twitter.com/0ASxLKBecB — thiago (@thide_souza) December 28, 2020

