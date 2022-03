Bolsonaristas acusam Danilo Gentili e Fábio Porchat de cometerem pedofilia por filme de 2017

Apoie o 247

ICL

247 - Danilo Gentili e Fábio Porchat foram acusados por bolsonaristas de pedofilia por um filme de 2017. Os humoristas viraram alvos de críticas nas redes sociais após uma cena do longa Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017) viralizar. Nela, o personagem de Porchat pede para ser masturbado por um adolescente. A reportagem é do portal Na Telinha.

A deputada Carla Zambelli (União-SP) avisou que tomará medidas contra o longa. "O repugnante filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la. Já informei ao Ministério da Família ao qual oficiarei, assim como denunciarei ao MP e solicitarei informações ao CNMP acerca dos procedimentos em curso", escreveu a política no Twitter.

Baseado no livro homônimo escrito pelo ex-CQC (Custe o Que Custar), a comédia foi roteirizada por Fabrício Bittar (que também dirigiu), Danilo Gentili e André Catarinacho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A história acompanha Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel), dois adolescentes que decidem seguir um manual de instruções para instalar o caos na escola. A obra fictícia tem classificação indicativa para 14 anos.

Na produção, Porchat interpreta Cristiano, um pedófilo que tenta abusar dos meninos, mas não consegue. "Vamos esquecer isso tudo, deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma punheta pro tio", sugere o personagem, que também coloca a mão de um dos meninos em seu pênis na cena em questão.

O apresentador do The Noite, do SBT, também estrela o filme, como Danilo, o autor do manual para ser o pior aluno de uma escola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Notícias da TV procurou Danilo Gentili e Fabio Porchat para se posicionarem sobre o assunto, mas eles não retornaram até a publicação deste texto. Caso se pronunciem, esta reportagem será atualizada.

Meu Deus! Pais e mães, fiquem atentos! Um filme com classificação de apenas 14 ANOS, normalizando que crianças toquem o pen1s do adulto.



Ô @netflix, que porcaria é essa!?



Ministra @DamaresAlves, veja isso!!! pic.twitter.com/1BT6SRrrOF — Paulo Filippus (@paulofilippus) March 13, 2022

Internautas também apontam que o filme foi aplaudido por bolosnaristas quando foi lançado:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

#PedofiliaÉCrime de fato, mas porque os bolsonaristas que levantaram a hashtag não cancelaram o Danilo em 2017? Ou em 2018 nos anos da eleição, onde até então ele apoiava o bolsonaro? pic.twitter.com/Rfv36D3xJx — naumsei (@realartluver12) March 13, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE