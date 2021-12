Bolsonaristas Allan dos Santos e Sérgio Camargo lavam roupa suja em público

Após Camargo ter ironizado o descontentamento de Olavo com Bolsonaro, Allan dos Santos se manifestou em seu canal no Telegram em defesa do guru edit

247 - O domingo trouxe mais um episódio da briga via redes sociais entre bolsonaristas, protagonizada desta vez pelo blogueiro Allan dos Santos e pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, tendo como pano de fundo as críticas recentes feitas pelo guru Olavo de Carvalho ao governo. A reportagem é do jornal O Globo.

Após Camargo ter ironizado o descontentamento de Olavo com Bolsonaro, Allan dos Santos, que é alvo de mandado de prisão no Brasil e teve contas bloqueadas pelo Twitter, se manifestou em seu canal no Telegram em defesa do guru. O blogueiro bolsonarista classificou a mensagem de Camargo de "idiotice", e atacou o presidente da Fundação Palmares:

"O Brasil pariu uma horda de analfabetos que se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer. Vivem do salário que recebem do Estado e assim que dele sair não serão capazes de organizar um grêmio estudantil. Esse Sérgio Camargo é um deles. A idiotice que falou sobre o Prof. Olavo de Carvalho é a prova de que se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz", escreveu Allan dos Santos.

Em resposta, no seu perfil no Twitter, Camargo reproduziu a mensagem de Santos e chamou o blogueiro de "oportunista fracassado". O presidente da Fundação Palmares afirmou ainda que o discurso de Santos seria um sinal de "inveja e interesse contrariado", e voltou a minimizar o impacto de Olavo no ideário bolsonarista.

