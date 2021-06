Bolsonaristas atacam manifestante que protestava contra Bolsonaro durante sua visita no Espírito Santo (vídeo)

Jovem com placa em referência aos quase 500 mil mortos pela pandemia foi atacada com agressões verbais por um grupo bolsonarista que aguardava Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (11), no aeroporto de Vitória (ES) edit

Separados por uma grade de ferro na porta do aeroporto, os bolsonaristas se enfureceram com o protesto da jovem e disparavam palavras hostis contra a manifestante.

Uma bolsonarista mais exaltada tentou passar pela grade de ferro, indicando que agrediria a jovem, mas foi contida por um outro bolsonarista.

A manifestante seguiu no local, ignorando os ataques.

Apesar da aglomeração em espaço público, os manifestantes bolsonaristas não usavam máscaras no rosto.

Esta é a primeira vez que Bolsonaro visita o Estado desde que tomou posse do cargo. O avião com a comitiva presidencial pousou no Aeroporto de Vitória pouco depois das 10 horas desta sexta-feira (11). Sem máscara, ele cumprimentou apoiadores e ignorou a imprensa.

