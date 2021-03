Bolsonaristas dançam música homofóbica para atacar Doria: “calcinha apertada” (vídeo)

Em mais uma cena grotesca, bolsonaristas dançam ao som de “calcinha apertada”, com tom homofóbico, para atacar João Doria edit

247 - Em mais uma cena grotesca, bolsonaristas dançam, durante ato contra o lockdown na capital paulistana, ao som de “calcinha apertada”, com tom homofóbico, para atacar o governador de São Paulo, João Doria.

Doria é um dos alvos preferidos dos bolsonaristas, após ser eleito com discurso do “bolsodoria” e na sequência se tornar um opositor do ex-capitão.

