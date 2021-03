Bolsonaristas se fantasiam com roupa de militares, ameaçam levante contra impeachment, mas não são do Exército (vídeo)

Após vídeo viralizar nas redes sociais como um grande levante do Exército contra quem ousar levantar a bandeira do impeachment de Bolsonaro, farsa foi descoberta edit

247 - Um vídeo viralizou nas redes sociais e virou piada. Nele, um homem que se diz do Exército, com farda, ameaça a esquerda e diz que ocorrerá um levante caso ocorra um movimento em defesa do impeachment de Jair Bolsonaro.

No entanto, a coluna Radar, do Portal Veja, desvendou a farsa. Em nota, a Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informa que não há nenhuma relação da Instituição com o evento citado e que o grupo que aparece no vídeo é formado por ex-militares e civis.

Veja:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.