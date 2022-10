"Bolsonaro canibal" é assunto mais comentado do Brasil; Veja repercussão

Apoie o 247

247 - Após viralizar nas redes sociais um vídeo de uma entrevista que Jair Bolsonaro concedeu ao jornal New York Times no ano de 2016, em que ele dispara comentários relacionados ao canibalismo e agressões xenófobas às mulheres haitianas, a #BolsonaroCanibal virou o assunto mais comentado do Brasil.

Na entrevista, Bolsonaro disse que estava numa tribo indígena e não comeu carne humana por falta de companhia. Ele também disse que só não fez sexo com uma mulher haitiana “pela falta de higiene”.

Veja a repercussão:

BOLSONARO CANIBAL diz que só não comeu CARNE HUMANA de um indígena morto porque ninguém de sua comitiva aceitou ir ao local onde o corpo estava sendo cozido!



Esse é o ENVIADO DE DEUS PARA SALVAR O BRASIL!??? — Marcelo Branco Gómez (@MarceloBGomez) October 5, 2022

Mas afinal Bolsonaro é da maçonaria, canibal ou os dois? Essa eleição está ficando melhor que a Netflix. October 5, 2022

Bolsonaro disse que usou a verba do auxílio-moradia “pra comer gente”.



Hoje nós descobrimos que foi literalmente.



BOLSONARO CANIBAL — JornalismoWando (@JornalismoWando) October 5, 2022

BOLSONARO CANIBAL queria comer CARNE HUMANA! pic.twitter.com/ZkXvtf3P41 — memecrata 🚩🇧🇷 (@memecrata) October 5, 2022

