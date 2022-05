Bolsonaro cita Jessi ao falar de Fies e ex-BBB alfineta: ‘criado no governo Lula’

Em uma postagem, Jessilane Alves comemorou após ter conseguido quitar os valores pendentes com o Fies. edit

247 - Jair Bolsonaro aproveitou a repercussão de uma publicação da ex-BBB Jessilane Alves, para promover o seu governo. Na postagem, Jessi celebrou a quitação de dívidas que tinha com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), programa que usou para se formar como professora.

Em seu perfil, ele citou Jessilane para lembrar os mais de 1 milhão de alunos que estão inadimplentes com Fies nos contratos firmados até 2017, que podem aproveitar a oportunidade para quitar os valores com até 92% de desconto.

Jessilane respondeu relembrando que o fundo para os estudantes não foi criado por Bolsonaro, e sim pelo ex-presidente Lula, e destacou a felicidade de concluir o ensino superior em ciências biológicas por meio de projetos sociais.

No entanto, o Fies foi criado no ano de 1999, pelo então governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.

Lembrando que o FIES é um programa que foi criado no governo Lula e beneficia milhares de estudantes, que assim como eu, não tinham condições de arcar com a faculdade. Tenho profunda gratidão por esse programa que até hoje garante que todos possam ter acesso ao ensino superior. May 7, 2022

