Bolsonaro ganha estátua esculpida por apoiador e internautas ironizam: "tem cor de cocô"

247 - Um apoiador de Jair Bolsonaro do Mato Grosso do Sul presenteou o mandatário com uma estátua de madeira na tarde desta segunda-feira (6).

A estátua de Jair Bolsonaro no tom marrom gerou chacota nas redes sociais. Entre várias piadas, os internautas dizem que a estátua tem cor de “cocô”.

Veja a repercussão:

Golem de Cocô ao Alvorecer - escultura em madeira de árvore protegida da Amazônia contrabandeada por Salles, o da boiada. PUBLICIDADE September 6, 2021

A árvore quando descobriu que iam derrubar ela pra virar uma estátua do Bolsonaro pic.twitter.com/VAmOx0G4wQ — Nei Leite (@neileitte) September 6, 2021





